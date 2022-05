ARTIS Cinta Laura Kiehl dan Jerome Kurnia terlibat dalam sebuah drama seri berjudul Daniel & Nicolette. Pertemuan keduanya dalam serial tersebut, tak pelak membuat mereka ramai dijodoh-jodohkan oleh netizen.

Terbaru, lewat akun Instagram miliknya, artis 28 tahun tersebut sempat membagikan momen-momen kemesraan mereka dalam potongan adegan serial tersebut. Salah satunya dengan memperlihatkan kebersamaan keduanya saat tengah berakting mesra di atas sebuah kapal pesiar.

"Will Daniel and Nicolette's last? will something get in the way of their feelings for one another?," tulis Cinta Laura, dikutip MNC Portal Indonesia, Minggu, 15 Mei 2022.

Dalam adegan series yang bertajuk kisah percintaan tersebut, akting Cinta dan Jerome yang romantis jelas membuat sebagian netizen baper. Mereka bahkan mengaku tak sabar untuk terus menyaksikan episode demi episode agr bisa terus menyaksikan akting dari Cinta dan Jerome.

Tak hanya itu, para netizen yang baper bahkan sampai berharap agar keduanya dapat melanjutkan kisah percintaan tersebut di dunia nyata.Â

"Aku meleyott, jadian bener dong," tulis johanasugiatmo.

"Kok kaya real sih," tulis citracitaw.

"Ku kira pacarnya," tulis dina_prisillia. "Yang dptin CL pasti bangga banget punya wanita hebat," tulis ariffatsys. "Kok baper gk pernah liat Cinta semesrah iniiiihhh," tulis laellenaurelie. "Gw malah fokus endingnya pas cowoknya lari lucu bingit," tulis yhovie09.