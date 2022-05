JAKARTA - Ajang Obsesi Awards 2022 memberikan penghargaan kepada para selebriti Tanah Air pada Rabu (25/5/2022) malam. Salah satunya kepada penyanyi Betrand Peto Putra Onsu.

Putra asuh Ruben Onsu dan Sarwendah tersebut membawa pulang penghargaan Selebriti Sosmed Terobsesi. Remaja 17 tahun tersebut berhasil menyingkirkan beberapa selebriti lain seperti Denny Sumargo, Fuji, hingga Ria Ricis.

BACA JUGA:Gemasnya Arsy dan Amora Buka Panggung Obsesi Awards 2022

Di kesempatan tersebut, Betrand mengucapkan terima kasih kepada kedua orangtuanya. “Terima kasih terutama kepada Tuhan yang Maha Esa, ayah dan bunda,” kata Betrand di panggung Obsesi Awards 2022.

Di momen itu, Betrand tampak gagah dalam balutan setelan jas rapi berwarna merah gelap. Gaya rambutnya juga ditata klimis dan rapi.

“I love you ayah. I love you so much bunda ayah,” ungkap pelantun lagu ‘Deritaku’ itu. “Terima kasih juga buat keluarga di NTT,” tambahnya.

Di acara ini, Betrand Peto juga membuka panggung Obsesi Awards 2022. Di pembukaan itu, dia membawakan lagu ‘Pesta’.

Di malam puncak Obsesi Awards 2022 ini juga akan memberikan penghargaan pada sejumlah selebriti Tanah Air. Siapa saja? Saksikan Obsesi Awards 2022 di GTV pada pukul 19.00 WIB.

(aln)