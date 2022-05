JAKARTA- Pernikahan Maudy Ayunda dan Jesse Choi masih menjadi perbincangan hangat netizen hingga saat ini.

Setelah membagikan sedikit demi sedikit momen istimewa pernikahannya lewat akun sosial media miliknya. Terbaru, pelantun Perahu Kertas itu sudah tidak malu-malu mengunggah kolase momen romantis perjalanan cintanya selama menjalin kasih dengan Jesse Choi.

Kolase foto yang diunggah Maudy, berisi beberapa potret kemesraan keduanya saat masih mengenyam pendidikan di Stanford University.

Potret pertama hanya menunjukkan gambar sepatu keduanya, disertai siluet bayangan saat berpose di bawah sinar matahari. Foto candid Jesse tampak belakang, foto di perpustakaan hingga foto ketika Maudy memeluk pinggang Jesse dengan mesra.

Terlihat bintang Habibie & Ainun 3 itu menuliskan pesan ungkapan ekspresi, betapa dirinya sangat bersyukur bisa bertemu sosok pria seperti Jesse.

"Dear J, dari waktuku di Stanford, salah satu hal yang paling aku syukuri adalah bertemu denganmu. Saya mengingat momen itu dengan jelas. Kamu sedang duduk bersandar mengenakan rompi Patagonia berbulu halus, secangkir Coupa yang penuh kehangatan di tanganmu, disertai matahari California yang mengintip melalui bangku tempat kita duduk," tulis Maudy, dikutip dari akun Instagram @maudyayunda, Rabu (25/5/2022).

Jubir Presidensi G20 itu mendeskripsikan suaminya adalah sosok yang sangat cerdas dan pembicara yang luar biasa, namun tetap rendah hati.

Maudy mengakui jika dia selalu terhibur dengan energi Jess yang hobi bermain dan bertualang. Bersama Jesse, hidup dan masalah hanyalah sebuah teka-teki untuk dipecahkan bersama, kata Maudy.

"Dari meninggalkan makanan ringan di kamar asramaku dan post-it manis di tasku, hingga memetik bunga liar untukku selama kamu berlari di sekitar kampus, aku belajar seperti apa rasanya cinta yang sebenarnya. Murni, tanpa usaha, penuh kehidupan," tutupnya.

Ungkapan pesan romantis dan manis Maudy untuk sang suami, menuai komentar positif dari netizen.

"Aww.. so sweet congrats love birds," kata popp****.

"Best couple in the world," sahut ibra****.

"Aaaaaaaaa lucuuuuuuuuu," tulis nuri****.

"Aduuuhh captionnya saja sweet gini enggak kuattt," ujar dust****.

"Pasangan masa kini semoga kita semua dipertemukan dengan orang yang sama-sama saling mencintai kayak kak Maudy sama kak Jess," kata dyah****.

"Wanita cerdas ketemu lelaki cerdas, jadi sampai sini ku tahu, bahwa benar adanya jodohmu adalah cerminanmu," tulis dina****.