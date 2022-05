JAKARTA - Sukses berkarier sebagai penyanyi dangdut yang populer saat ini, tetap tidak membuat Lesti Kejora melupakan kampung halamannya di Cianjur. Dia bahkan merenovasi rumah lamanya di Cianjur menjadi hunian yang lebih terlihat modern dan minimalis.

Selama tiga bulan, istri Rizky Billar ini membangun rumah di kampung halamannya. Meski dia dan keluarganya tidak selalu tinggal di sana, tetapi tempat itu kini menjadi hunian yang asri ketika dia pulang kampung ke Cianjur.

Rumah berlantai dua yang terletak di sekitar perkebunan dan persawahan ini pun terlihat semakin nyaman ditempati. Yuk intip 10 potret rumah Lesti Kejora di Cianjur, seperti dirangkum pada Rabu (25/5/2022).

1. Terlihat modern

Ketika hendak masuk ke ruang utama, rumah Lesti Kejora di Cianjur memiliki pintu kaca yang tampak modern.

2. Mengusung tema yang hangat

Pintu berlapis kaca di bagian depan tersebut dicat putih di bagian sisi-sisinya. Agar tidak terlalu transparan, pintu masuk tersebut dilapisi gorden bernuansa putih-cokelat.

3. Ruang tamu yang nyaman

Ketika masuk ke dalam, terdapat ruang tamu yang nyaman dan luas. Ruang tamu itu tampak cozy dengan lantai bernuansa kayu dan sofa yang mengusung warna-warna earth tone.

4. Ada ruang untuk foto-foto keluarga

Rumah Lesti di Cianjur juga terdapat ruang untuk memajang foto-fotonya bersama keluarga. Terlihat fotonya bersama ibunda, ayah, dan kakak tercinta. Di ruangan itu juga terdapat kursi dan meja, tempat untuk bersantai.

5. Ruang khusus menyimpan foto lama

Ada pula sebuah ruang yang menyimpan foto-foto lama sang biduan. Di ruang itu, terdapat rak cokelat yang memajang foto-foto masa lalunya serta pernak-pernik rumah yang lucu.

6. Ruang makan





Ruang makannya terletak di lantai satu. Di sini pun desainnya modern dan senada dengan ruang-ruang lainnya yang bernuansa cokelat dan putih.

7. Terdapat tangga yang minimalis





Untuk menghubungkan lantai satu dan dua, ada sebuah tangga yang minimalis. Tangga tersebut dilapisi cat putih di bagian pinggirnya, serta lantai cokelat yang mempunyai corak kayu.

8. Ruang bersantai di lantai 2





Di lantai 2 ini terdapat tempat bersantai yang letaknya tidak jauh dari tangga. Ruang bersantai ini terdapat sofa berwarna cokelat dan meja putih yang di atasnya terdapat pot dan kembang yang cantik.

9. Kamar Lesti bernuansa Hello Kitty

Inilah potret kamar Lesti Kejora yang bernuansa pink dan oranye. Di ruangan ini, Lesti memadukan karakter Hello Kitty dengan Naruto. Diketahui, Lesti sangat menyukai Hello Kitty, sementara itu Naruto merupakan kesukaan Rizky Billar. Bukan hanya aksesori, kasur dan selimutnya pun bernuansa pink dan Hello Kitty! Gemas!

10. Balkon yang asri





Di lantai atas juga terdapat balkon luas yang menghadap ke pemandangan hijau di kampung halaman Lesti. Terdapat area persawahan dan perkebunan di sepanjang mata memandang.