JAKARTA – Russo Bersaudara, duo sutradara Avengers: Endgame, akan kembali ke industri perfilman. Dengan sebuah film berjudul The Gray Man, Russo Bersaudara bawakan sebuah film mata-mata epik.

Lewat kanal YouTube Netflix, raksasa layanan streaming ini memberikan trailer perdana dari film The Gray Man. Sudah penuh aksi sejak awal, rupanya film ini berfokus pada sebuah sebuah proyek CIA bernama Sierra Program; yaitu program dimana para kriminal dengan kemampuan khusus akan direhabilitasi sebagai tentara bayaran.

Namun, ada satu dari para Sierra yang berusaha melepaskan diri dari kekangan CIA: Sierra Six alias The Gray Man. Dianggap membelot dan menjadi ancaman negara, The Gray Man pun menjadi buronan dan dikejar oleh banyak pihak termasuk seorang sosiopat bernama Lloyd Hansen yang juga dipekerjakan CIA.

Disebut sebagai film Netflix termahal sejauh ini, The Gray Man menampilkan dua aktor laga yang pastinya sudah dikenal banyak orang; Ryan Gosling sebagai sang tokoh titular dan Chris Evans sebagai Lloyd Hansen. Berbeda dari proyek-proyek sebelumnya, kali ini Chris harus menjadi pemeran antagonis alih-alih protagonis.

β€œIa pernah bilang mau mengambil peran yang lebih penuh risiko; ingin tantangan, katanya. Jadi kami rasa cukup jelas bahwa Chris harus menjadi sosiopat di film ini, bukan pahlawan,” ucap Russo Bersaudara beberapa waktu lalu.

Selain menampilkan Ryan dan Chris, film ini juga akan menghadirkan Ana De Armas, Billy Bob Thornton, Rege-Jean Page, dan Alfre Woodard. The Gray Man akan tayang terbatas di bioskop pada tanggal 15 Juli mendatang dan segera masuk layanan streaming Netflix sepekan kemudian di tanggal 22 Juli.

(aln)