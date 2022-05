JAKARTA - Pasangan selebriti Masayu Clara dan Qausar Harta umumkan pernikahan mereka yang digelar hari ini, Jumat (20/5/2022).

Kabar itu disampaikan Masayu melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Dia membagikan momen pernikahan, mereka tampil dalam balutan busana khas Aceh.

"20.5.22 hari ini adalah hari yang sudah lama kami tunggu, semoga semuanya lancar," tulis Masayu dalam keterangan foto.

Seakan mengisyaratkan acara tersebut hanya dihadiri keluarga inti, Clara mengatakan kepada penggemar agar menyaksikan momen bahagianya itu melalui siaran langsung di akun YouTube mereka.

Sehari sebelum pernikahan, Masayu diketahui menjalani Ngaras, proses adat Sunda yang dilakukan calon pengantin untuk menunjukkan hormat kepada orang tua.

Unggahan Masayu Clara itu menuai beragam komentar warganet. Banyak dari mereka yang mendoakan agar rumah tangganya langgeng.

"Finally, happy marriage to both of you, semoga jadi keluarga sakinah mawadah warahmah yaaa, bahagia selalu," komentar seorang netizen.

"Yeaay bahagia selalu ya kakak,langgeng sampai kakek nenek,' ujar yang lain. "Samawa ya kak," imbuh yang lain.