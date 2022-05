JAKARTA - Sabrina Chairunnisa melayangkan komentar menohok pada seorang warganet yang menyebutnya tidak pantas menjadi istri Deddy Corbuzier.

Itu diketahui dari unggahan Sabrina di Instagram. Dia membagikan tangkapan layar komentar warganet tersebut.

Â

"Ini cewek nggak cocok jadi istri om Ded, apalagi om Ded anak dua. This girl has no value wife matters," tulis netizen yang kemudian dibagikan Sabrina Chairunnisa melalui akun Instagram pribadinya pada Kamis (19/5/2022).

Sementara dalam keterangan unggahan Sabrina membuat publik tercengang, karena setelah ditelusuri sosok yang menyindir dirinya itu seorang mahasiswa IPDN angkatan 2013.

"Serius tanya @sahatsrgh_ ini beneran anak didik atau lulusan @praja_ipdn_? Kalau abdi negara di isi oknum-oknum begini gimana nasib bangsa ini kedepan?" tanya Sabrina Chairunnisa melalui keterangan.

Unggahan Sabrina itu kemudian di komentari kekasihnya Deddy Corbuzier. "Mungkin disana bukan sekolah. Jualan cimol kan bisa," kata Deddy Corbuzier. Sementara netizen menyarankan agar tidak ambil pusing dengan nyinyiran warganet tersebut. "Sabar ka @sabrinachairunnisa_ malah aku seneng kalian @mastercorbuzier bisa seprekuensi, so proud of you ka," komentar seorang warganet. "Semangat kak Sabrina," ujar yang lain.