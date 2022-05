PEDANGDUT Ayu Ting Ting hingga saat ini masih betah sendiri. Setelah gagal bertunangan dengan Adit Jayusman, kini ibu satu anak tersebut sudah mulai mencoba membuka hatinya untuk pria lain.

Baru-baru ini, Ayu bahkan sempat mengunggah sebuah foto yang membuat netizen heboh. Sebab, dalam foto tersebut pelantun Alamat Palsu ini terlihat menampilkan potret mesranya dengan seorang pria tampan.

Melalui akun Instagram pribadinya, bintang film Dimsum Martabak ini tampak menandai foto milik seorang pria bernama Dedi Mulya. Bahkan keduanya tampak serasi lantaran sama-sama mengenakan kemeja dan duduk bersebelahan sembari saling merangkul di sebuah restoran.

"It's nice to see you here ya Ded (senang bisa melihatmu disini)," tulis Ayu Ting Ting, Rabu, 18 Mei 2022.

Tak hanya Ayu Ting Ting yang mengunggah foto tersebut. Dedi Mulya pun turut membagikannya lewat akun Instagram-nya.

"Alhamdulillah bisa Traveling ke Jakarta lagi. Senangnya bisa ketemu Ayu @ayutingting92 dan bisa menyantap makanan kesukaan saya, Soto Betawi dan Asinan Betawi. Thank you Ayu buat traktirnya," tulis Dedi Mulya pada caption.

Unggahan foto tersebut langsung diserbu warganet di kolom komentar. Sebagian warganet mengatakan keduanya sangat mirip dan cocok untuk menjalani hubungan. Tidak sedikit pula yang mendoakan mereka berjodoh. "Cocok deh kak ayu, semoga jodoh ya," tulis @nil***. "Waduh, Igun punya saingan berat nih," tulis @pap****. "Cocok banget mirip, Bismillah jodoh," tulis @ing****