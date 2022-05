JAKARTA - Deddy Corbuzier membantah pemberitaan yang mengatakan bahwa dirinya kehilangan 8 juta followers akibat menghadirkan Ragil Mahardika dan pasangan sejenisnya di podcastnya.

Lewat unggahannya di Instagram pada 10 Mei 2022, sang mantan mentalis mengunggah cuplikan berita terkait pemberitaan tersebut dan menuliskan caption: “Ah elah hoax lagi.”

Dalam penjelasan unggahannya tersebut, bapak satu anak itu mengungkapkan, “No..no..my followers aren’t what you guys think (Pengikutku tidak seperti yang kalian pikirkan),” katanya.

Mantan suami Kalina Oktarani itu menilai, wajar jika ada pihak yang tidak menyukai kontennya. Namun dia meminta untuk tidak menyebarkan berita bohong. “Ga suka ga masalah. Nyebar hoaxnya yang lucu.”

Pada 10 Mei 2022, Deddy Corbuzier akhirnya menghapus podcast bersama Ragil dan Fred. Setelahnya, dia meminta maaf dan membahas persoalan tersebut dengan Gus Miftah dalam podcast berbeda.

BACA JUGA: Alasan Deddy Corbuzier Beri Judul Provokatif dalam Konten Bersama Ragil

Dalam keterangannya, Deddy Corbuzier mengaku, alasannya menghadirkan kisah Ragil dan pasangannya bukan untuk mendukung LGBT. Dia menilai, LGBT adalah fenomena yang ada di sekitar masyarakat. “Karena itu, pertanyaan gue ke mereka adalah ‘Apakah elo bisa membuat gue jadi gay?’ Karena gue enggak mau dan amit-amit juga ya,” kata Deddy Corbuzier.* BACA JUGA: 5 Fakta Ingrid Kansil Pindah Agama, Sempat Rajin ke Gereja Sebelum Mualaf