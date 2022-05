JAKARTA - Pak Tarno kembali menjadi sorotan publik karena Anderson Paak mengajak ngobrol sang pesulap di Instagram. Tak disangka dia mendapat perlakuan spesial dari sang rapper.

Itu terjadi ketika Pak Tarno mengajak Anderson Paak melafalkan mantra andalannya. Kemudian menarik perhatian ketika rapper asal Amerika Serikat itu membalas.

Â

"Halo Anderson Paak. You and me twin. Jadi apa yok, bim salabim jadi apa prok prok prok a em a em," tulis Pak Tarno, dikutip dari Instagram, Kamis (5/5/2022).

 BACA JUGA:Disebut Mirip Pak Tarno, Anderson Paak Beri Tanggapan Kocak

BACA JUGA:Pak Tarno Malu dan Kecewa Disebut Bangkrut

Sapaan hangat itu menerima balasan, "I love you twin," ucap Anderson Paak.

Tapi yang membuat lucu, dalam komentarnya Anderson mengaku bingung dengan ucapan 'bimsalabim jadi apa prok prok prok' Pak Tarno tersebut.

Menariknya, Pak Tarno mendapat pelakuan spesial dari Anderson yang menjadi salah satu pengikutnya di Instagram. "Dinotice dong," ucap seorang warganet. "@anderson._paak you're really like bestie," ujar yang lain. Diketahui, Anderson Paak disandingkan dengan Pak Tarno karena penampilannya di Met Gala 2022. Dia tampil dengan rambut cepak berponi khas Pak Tarno lengkap dengan kacamata. Gayanya yang nyentrik berjoget di karpet merah mencuri perhatian netizen asal Indonesia. Banyak dari mereka yang menilai penampilannya itu sangat mirip dengan Pak Tarno.