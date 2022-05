LOS ANGELES - Kim Kardashian harus bekerja keras untuk bisa mengenakan gaun yang dipakai Marilyn Monroe saat menyanyikan Happy Birthday untuk Presiden John F. Kennedy 6 dekade silam, pada Met Gala 2022.

Tak hanya harus mengurus perizinan panjang dan ribet ke Museum Ripley’s Believe It or Not!, dia juga harus menurunkan 8 kilogram bobot tubuhnya dalam waktu 3 minggu agar gaun itu muat di tubuhnya.

Untuk menyempurnakan penampilannya sebagai Marilyn Monroe, Kim Kardashian mengecat pirang rambutnya dan mengenakan fur shrug berwarna putih. "Aku seperti aktor yang mempersiapkan diri untuk sebuah peran," ujarnya dikutip dari VOGUE, Selasa (3/5/2022).

Ini bukanlah 'pengorbanan' pertama Kim untuk Met Gala. Pada 2019, dia bahkan harus mengikuti les pernapasan untuk bisa memakai gaun Thierry Mugler dengan korset waist-whittling. Bahkan, dia tidak bisa duduk dan buang air kecil sepanjang acara.

Namun perjuangannya tahun ini tampak tak sia-sia melihat Kim Kardashian tampil memesona bersanding dengan Pete Davidson yang memakai jas hitam dari Dior.*

(SIS)