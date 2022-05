SEOUL - Aktor A Business Proposal, Ahn Hyo Seop mendirikan agensi sendiri bersama manajer yang telah bekerja bersamanya sebelum debut di dunia hiburan. Agensi itu dinamainya The Present co.

Mengutip Soompi, Senin (2/5/2022), Kim Min Ji, Direktur The Present co mengungkapkan, agensi itu mengusung moto: ‘Kita yang hidup di hari ini dan menikmati sukacita yang tercipta hari ini.’

“Artinya, kami ingin mengajak orang-orang yang berada di bawah agensi ini untuk menikmati apa yang diberikan masa kini kepada kita. Kami berharap, bisa merasakan sukacita dan semangat dengan banyak orang,” ujarnya.

Ahn Hyo Seop memulai debutnya di dunia hiburan dengan membintangi drama Splash Splash Love. Dari situ, dia kemudian terlibat dalam sederet drama populer, seperti 30 But 17, Abyss, Dr. Romantic 2, dan Lovers of the Red Sky.

Terbaru, dia menuai sukses besar lewat drama A Business Proposal yang dibintanginya bersama Kim Sejeong. Saat ini, dia akan memulai syuting drama terbarunya, A Timed Called You, yang diadaptasi dari drama Taiwan berjudul Some Day or One Day.*

(SIS)