JAKARTA – Original series Vision+ yang berjudul Have a Nice Date kembali hadir dengan ceritanya yang makin seru. Saat ini, episode ke-3 yang bertajuk Hansel. Muda, Kaya, Berbahaya sudah bisa disaksikan secara eksklusif di Vision+.

Have a Nice Date diperankan oleh Vonny Felicia sebagai Natasha, Raja Giannuca sebagai Reno, Cathy Fakandi sebagai Jessica, Julian Jacob sebagai Hansel, Rizky Nanda sebagai Ricko, dan Bagas Ran sebagai Gio.





Di episode ke-3, Have a Nice Date menghadirkan karakter baru bernama Hansel atau Hans, seorang pengusaha muda yang kaya. Setelah menceritakan kehidupannya pada Natasha, Hans mengajak Natasha untuk makan malam di rumahnya.

Hans memiliki paras yang tampan dan prinsip hidup yang baik. Ia memiliki kebiasaan berenang untuk menaikkan mood, karena ia merasa hari yang baik harus dimulai dengan kegiatan yang baik. Tidak heran jika Hans sukses sejak usia muda.

Sayangnya, saat Natasha menceritakan kisah hidupnya di acara makan malam tersebut, Hans malah menghakimi Natasha dan merendahkan dirinya. Natasha yang merasa direndahkan akhirnya menganggap Hans hanya beruntung menjadi orang kaya.

“Cuma orang yang iri aja yang bilang aku beruntung, karena sejujurnya, keberuntungan itu datang pada saat persiapan bertemu dengan kesempatan. And look at me, I got both. Aku punya keduanya, Nat,” ujar Hans pada Natasha.

Bagaimana kisah Natasha dan Hans selanjutnya? Saksikan kisah selengkapnya di Have a Nice Date, eksklusif di Vision+. Episode 1 hingga 2 dapat diakses secara gratis.

