JAKARTA - Irish Bella debut koleksi terbaru brand fashion Muslim miliknya,di Muslim Fashion Festival+ atau MUFFEST+ 2022, Sabtu 23 April 2022. Tak datang sendirian, Irish Bella ditemani sang suami, Ammar Zoni, yang mengorbankan waktu untuk menemani sang istri di tengah kesibukannya syuting sinetron Ikatan Cinta.

Menariknya, Irish menyebut hari debut ini sebagai hari yang spesial sekaligus bersejarah. Pasalnya, hari debutnya ini bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-26. Kebahagiaan pun dirasakan berkali-kali lipat oleh ibu hamil satu anak itu. Tak heran jika senyum semringah kerap menghiasi wajah sang aktris sepanjang acara.

"Sekarang ini jadi momen yang sangat bersejarah untuk aku, karena this is the first time ever brand milikku menggelar fashion show. Momennya juga sangat spesial karena bertepatan dengan hari ulang tahunku," ungkap Irish Bella dalam konferensi pers MUFFEST+ 2022 di Ballroom The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta.

Irish Bella bercerita, koleksinya menampilkan koleksi Spring/Summer dengan total sembilan busana. Koleksinya ini berkonsep selaras dengan dengan Hari Raya Idul Fitri yang akan datang, yakni bertajuk 'Triumph' yang memiliki makna kemenangan.

Menurutnya, kemenangan adalah buah dari perjuangan, baik dalam melawan ego, amarah, hawa nafsu hingga keinginan diri sendiri dalam berbagai hal. Oleh karena itu, koleksinya hari ini hadir dalam warna-warna yang cerah, merepresentasikan keceriaan serta rasa syukur menyambut Hari Kemenangan.

"Jadi saat membuatnya itu sangat menggambarkan suasana hati aku, yang lagi bahagia akhirnya perjuanganku berhasil membuat karya desain ini," ujar Irish Bella.

Pada Hari Kemenangan, kata Irish Bella, harus mengekspresikan kebahagiaan bersama warna-warni kehidupan, dengan tetap memberikan energi untuk selalu berbagi kepada sesama makhluk yang hidup di dunia. Karena dia yakin, semua makhluk setara, seperti nama brand fashion Muslimnya.

Saat gelaran fashion show MUFFEST+ 2022, Irish Bella dan Ammar Zoni seharusnya menampilkan 10 busana. Namun karena adanya insiden pada satu busana, akhirnya hanya ada 9 busana yang tampil hari ini.

Meski begitu, koleksi busana Irish Bella tetap sukses mencuri pandangan pengunjung. Dengan style elegant yet fun, koleksi Irish yang menggunakan material berupa lace, organza, satin, chiffon, tulle dan duchess itu tampil begitu stunning. Aksen ruffle bertingkat yang stylish berhasil menghipnotis semua mata pengunjung.

(aln)