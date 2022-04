JAKARTA - Ashanty mengungkapkan kerinduannya pada sang cucu, Baby Ameena, lewat Instagram, pada 18 April 2022. Dia kemudian mengunggah foto sang cucu dalam balutan hijab berwarna pastel pink.

Ameena terlihat tenang di pangkuan ibunya, Aurel Hermansyah yang terlihat cantik dalam terusan hitam dan jilbab abu-abu tua. “Si kembar cantik banget. MasyaAllah, Genda kangen,” ujarnya bersama foto tersebut.

Potret serupa diunggah Krisdayanti lewat akun Instagram pribadinya. Menariknya, pelantun Mencintaimu tersebut juga mengungkapkan rasa rindunya kepada sang cucu. “Ameena, Gemmi rindu. (Foto ini) terlalu gemas. MasyaAllah.”

Unggahan Ashanty dan Krisdayanti tersebut kemudian ramai dikomentari warganet. Fuji terlihat berkomentar, “Ya ampun, gemas.” Komentar senada juga diungkapkan oleh aktris Marsha Timothy.

“So pretty and so cute both mom and baby (Ibu dan bayinya sangat cantik dan lucu),” kata istri Vino G. Bastian tersebut. Akun @andinii0611 mengungkapkan, “Duh, cantiknya pakai kerudung.

Kelahiran Baby Ameena berhasil mengeratkan hubungan Aurel Hermansyah dengan ibu kandungnya, Krisdayanti. Belum lama ini, Aurel dan Atta Halilintar bahkan memboyong Ameena untuk menghabiskan waktu di rumah Krisdayanti.

Sang diva Pop itu terlihat sangat menikmati kebersamaannya dengan sang cucu, mulai dari mengajaknya berjemur hingga melihat berbagai hewan yang ada di rumah tersebut.*

(SIS)