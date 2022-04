WULAN Guritno mengadakan pesta ulang tahun ke-41. Potret kedekatannya dengan Sabda Ahessa makin lengket.

Wulan tampil menggoda berbusana ketat bernuansa denim. Body-nya kian aduhai dipeluk Sanda Ahessa.

Ibunda Shalom Razade ini juga nampak awet muda, padahal usianya 41 tahuh. Ia nampak nyaman di pelukan pacar brondongnya.

Sampai-sampai ia menulis kalimat mesra untuk sang gebetan. "Thank you.. You ..," tulis Wulan Guritno.

Netizen sekaligus rekan selebriti tentu meleleh melihat kemesraan pasangan ini.

"Duile makin bersinar kecantikannya euy 😍," kata Bubah Alfian.

"Happy birthday mba stay hot πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯❀️❀️ bahagia selalu😘," ungkap Nindy Ayunda.

"Selamat ulang tahuuuuuun, sehat terus, makin berlimpah rejeki, dan terus menjadi artis yg penomenaaaaal πŸ˜„πŸ€£," kata Indra Bruggman. "Ini orang gak bisa tua apa ya...dari dulu sama aja...semakin tua malah semakin mempesona πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚," kata gaz**** "Beruntung bgt tu brondong," ujar drag**** "Dah punya pacar dia @renggataufan 😒," ujar ibra yang patah hati.