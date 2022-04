SHANDY Aulia selalu menjadi perhatian netizen. Apalagi dengan penampilan terbarunya yang makin aduhai.

Dalam postingan di akun Instagram miliknya, ibu satu anak itu joget TikTok berekspresi manja. Sembari memperlihatkan bentuk tubuh yang makin goals, ia cukup lihat joget.

Penampilan istri David Herbowo tampak begitu percaya diri. Ia terus goyang TikTok mengikuti iringan musik di depan kamera. Hal itu cukup membuat ibu satu anak tak menyembunyikan perasaannya dengan cuitan media sosialnya.

"Wishing you a really have great week," tulis Shandy Aulia, dikutip MNC Portal Indonesia Senin (18/4/2022).

Tampil begitu stylish mengenakan pakaian ketat, tak pelak pemain sinetron Suci Dalam Cinta langsung mendapat atensi publik.

Bahkan sebagian memuji kecantikan ibu satu anak itu. Namun ada juga memuji pesona Shandy Aulia yang selalu seksi seperti saat ini. "Cantik banget," tulis osin_osin "Spill legingnya Mommy," tulis vivivendrawasih "Kayak masih ABG kaya gak punya anak cakep banget kak," tulis dietha_dietha "Cantik bgttt," tulis soedarjo "Parah ikh cakepnya," tulis dewikate "focus everybody," kata ajiche_ "Aduh bulan puasaa Kaka," tambah naryfah06 "Banyak dah batal puasa ni😂," ungakp mank.we_pandawa