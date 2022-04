ARTIS Wulan Guritno baru-baru ini merayakan hari ulang tahunnya yang ke-41 tahun. Dalam kesempatan tersebut, Sabda Ahessa yang dikabarkan merupakan kekasih dari ibu tiga anak tersebut tampak memberikan kejutan istimewa di sebuah ruangan mewah dengan begitu meriah.

Hal itu terlihat dalam unggahan terbaru Instagram Sabda Ahessa. Wulan tampak seksi mengenakan baju kemben abu-abu dan celana jeans sementara Sabda memakai sweater rajut bergaya 90an. Menariknya, brondong ganteng kesayangan Wulan itu memberi sebuah kejutan spesial sekaligus ucapan manis menggunakan huruf Arab.

"Saya berharap Anda bahagia di hari istimewa ini. Selamat ulang tahun, Khadijah-ku," terjemahan keterangan Sabda dikutip Sabtu, 16 April 2022.

Dalam unggahan lain, Sabda menampilkan momen kala Wulan mendapat kejutan. Matanya ditutup menggunakan kain berwarna hitam, kemudian berjalan perlahan menyusuri ruangan sambil dituntun Sabda dan sang putri, Shaloom Razade.

Sesampainya di ruangan, Wulan pun membuka penutup matanya. Dia tampak terkejut melihat kue, dekorasi, serta orang-orang yang hadir di sekelilingnya. Ruangan itu dihiasi backdrop serta kue ulang tahun yang didesain khusus bertuliskan 'Wulan Guritno's Back to the 90s'.

"Hope you liked the surprise @wulanguritno," tulis Sabda dalam keterangan.

Acara itu semakin meriah dengan hadirnya keluarga serta sederet rekan artis, bahkan Reza Artamevia pun bernyanyi sebagai pengisi acara. Tak ketinggalan, Sabda pun memberikan sebuah hadiah berupa trofi emas yang tampaknya bertuliskan kata-kata romantis. Hal ini terlihat dari wajah Wulan yang terkejut sekaligus terenyuh. Keduanya bahkan langsung berpelukan dengan mesra.

Tentu saja unggahan ini langsung dibanjiri sederet reaksi netizen dan sederet artis. Wulan pun memberikan tanggapan disertai emoticon gambar hati dalam komentar. Sementara netizen banyak yang mengucapkan ulang tahun untuk Wulan. Tak sedikit pula yang menyinggung panggilan sayang baru Sabda itu. "Very happy me .. thank you ," tulis Wulan Guritno. "Happy bday Khadijah," tulis rzr****. "Gak keliatan kok kalian beda belasan tahun langgeng yoo," tulis ega****. "Tema 90 an , ketika itu wulan masih remaja kamu pulak masih baby kcil," tulis dun****. "Kerenz bangett back to 90's," tuis sar****.