HUBUNGAN Wulan Guritno dan Sabda Ahessa tambah mesra. Kemesraan kedua cukup viral, ketika ibu tiga anak itu membagikannya lewat akun media sosial miliknya.

Sejak saat itu timbul berbagai spekulasi mengenai kedekatan keduanya. Tak pelak artis sekaligus model 41 tahun membenarkan kalau akhir-akhir ini dirinya tengah didekati oleh beberapa pria. Namun ia bingung siapa yang harus dipilihnya.

"Maksud gue diplomatis banyak yang deketin either kalau sudah punya suami tergantung kitanya, kalau itu gimana ya, saya bingung juga mau respon kayak gimana," ujar Wulan Guritno, di Kanal YouTube TS Media, dikutip MNC Portal Indonesia Selasa (12/4/2022).

Didekati oleh Sabda Ahessa, janda 41 tahun mengaku belum terbesit di benaknya kriteria yang cocok untuk pasangannya nanti. Pasalnya, ia masih memilikirkan ketiga sang buah hati.

Apalagi di tengah kesibukannya berkarier di dunia hiburan. Mantan istri Attila Arius Syach bersikap pesimis hingga mengatakan kalau ia tidak terlalu memikirkan kriteria yang cocok. Dan memilih pasrah jika sedapatnya saja.

"Kalau gue after to the borns, kayaknya gue enggak ke arah-arah situ dulu deh, jadi nggak ada target kepengin begini, kepengin begitu sedatangnya aja," kata Wulan Guritno.

Lebih lanjut, sempat disinggung lebih dalam oleh Luna Maya dan Marleeen selaku host dalam acara tersebut. Ibu tiga anak itu enggan berkomentar banyak mengenai sosok seperti apa yang diinginkan Wulan Guritno.

"Emang senyumnya bohong pancing ini," tuturnya.