JAKARTA - Arsy Hermansyah baru menginjak usia 7 tahun. Walaupun begitu, cara bicara Arsy sudah lebih dewasa dibandingkan dengan umurnya.

Hal ini terbukti ketika Arsy hadir dalam perbincangan bersama Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. Mulanya, Aurel menanyakan pada Arsy siapa yang lebih galak antara Ashanty dan Anang.

"Sejujurnya sih bunda" tutur Arsy, dikutip dari YouTube AH, Sabtu (9/4/2022)

Aurel lantas penasaran atas kemungkinan dirinya justru lebih galak dibandingkan Anang maupun Ashanty. Kakak dari Arsya Hermansyah itu keceplosan mengiyakan pertanyaan Aurel. Namun, Arsy memiliki jawaban bijaknya sendiri.

"Ya iya, galak tapi Arsy kan ada kekurangan juga kan," kata Arsy

Mendengar jawaban sang adik, Aurel Hermansyah langsung terkagum-kagum. Bagaimana tidak, ucapan Arsy dinilai Aurel begitu dewasa.

"Oh my god Arsy, i love you so much, dewasa banget, pinter loh dia ngomongnya" ucap ibunda Ameena Hanna Nur Atta.

Arsy sempat menganggap dirinya memiliki kekurangan lebih banyak dibandingkan Aurel. Dengan sigap Aurel mengingatkan Arsy untuk tak perlu merasa seperti itu. Tapi sekali lagi, Arsy melontarkan jawaban bijaknya.

"Ya semua orang kan ada kekurangan , jadi ya dua-duanya" pungkasnya.

Sementara itu, belakangan ini Arsy Hermansyah kerap dijodoh-jodohkan dengan King Faaz, putra sulung Fairuz A Rafiq. Bukan hanya dari pihak keluarga yang getol menggoda Arsy, netizen pun berharap ketika dewasa putri Ashanty itu bisa berjodoh dengan King Faaz.

Bukan tanpa alasan, King Faaz dinilai bukan hanya tampan, namun juga pintar dalam melantunkan ayat suci Alquran.

