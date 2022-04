RAFFI Ahmad membantah kalau dirinya selingkuh dengan Nita Gunawan. Di Instagram, Nita Gunawan pun banyak mengunggah foto dan menulis caption yang dinilai menjurus.

Menanggapi tudingan perselingkuhan yang santer terdengar hingga menjadi pemberitaan, Raffi Ahmad pun akhirnya angkat bicara. Ia bahkan menyebut bahwa kabar dirinya berselingkuh dengan Nita Gunawan hanya sekedar gosip belaka.

"Gosip," ujar Raffi Ahmad singkat sambil tertawa saat ditemui di salah satu studio televisi, Senin, 4 April 2022.

Setelah Raffi menjawab tentang tudingan itu, di laman Instagram Nita juga menulis caption yang seakan menggambarkan perasaannya.

Dia menulis "Ku hanya wanita biasa ☺️, karena yang diam itu emas 😠."

"Apa kabar kalian semua??? Semangat yah ☺️🥰."

Selang beberapa hari, Nita Gunawan pun mengunggah kegiatan pemotretan yang baru dilakukan.

"Thank you for today ☺️," terangnya.

Nita curhat mendadak sesak napas di caption. Apa ini gegara ditolak Raffi ya?

"Kenapa napas aku sesak malam ini?? Iya karena separuh napas aku ada di kamu ☺️🐝," tulisnya lagi.