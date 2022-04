BIODATA dan agama Marion Jola kali ini akan diulas. Marion Jola terkenal sebagai penyanyi jebolan Indonesia Idol.

Marion Jola juga dikenal sebagai penyanyi berimej seksi. Dia berhasil merebut hati para pencinta musik Tanah Air lewat suara dan penampilannya di panggung.

Semua lagu yang dibawakannya berhasil meledak di pasaran dan mendapat penghargaan dalam beberapa ajang musik dalam dan luar negeri.

Bicara profilnya, perempuan bernama lengkap Marion Rambu Jola Pedi ini lahir di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 12 Juni 2000. Ia merupakan putri dari pasangan Ari Umbu dan Sherly Dauta Elim. Ia menganut agama Kristen

Bakat bernyanyi Marion sudah terlihat sejak dia masih berusia 4 tahun. Kala itu, dia berhasil menjadi juara satu dan favorit dalam sebuah perlombaan bernyanyi di gereja. Sejak itu, dia bercita-cita menjadi seorang artis dan penyanyi terkenal.

Impian Marion Jola itu menjadi kenyataan setelah dia mengikuti audisi Indonesian Idol pada 2018. Membawakan lagu That's What I Like dari Bruno Mars, ia mampu menembus panggung babak Spektakuler Show Indonesian Idol.

Sayang, perjalanan sulung dari tiga bersaudara ini harus terhenti di Top 6 Indonesian Idol. Meski gagal menjadi juara, gadis berkulit eksotis itu justru semakin bersinar di belantika musik Tanah Air.

Setelah keluar dari panggung Idol, Marion Jola memulai peruntungannya di industri musik dengan mengeluarkan single berjudul Jangan pada Juni 2018. Lagu itu merupakan proyek kolaborasinya dengan Rayi RAN.

Karakter suara dan imej seksi akhirnya menjadi ciri khas Marion. Kesuksesan single pertamanya pun berlanjut ke karya Marion yang lainnya, seperti So In Love, Tak Ingin Pisah Lagi, Favorite Sin, Aduh, Rayu, dan Jam Rawan. Kerja keras Marion Jola di industri musik pun berbuah manis dengan meraih sejumlah penghargaan. Dia adalah peraih trofi Best New Asian Artist Indonesia dari Mnet Asian Music Awards 2018. Soal asmara Marion Jola juga menarik dibahas. Tahu enggak, Okezoners, kalau Lala ini pacaran beda usia terpaut jauh loh. BACA JUGA:5 Artis Pacaran Beda Usia Belasan Tahun, Nomor 2 dan 3 Lagi Happening Kepincut Brondong Marion Jola kepincut dengan Dennis Talakua, seorang gitaris yang sering mengiringinya saat tampil. Diketahui mereka memiliki rentang usia 15 tahun.