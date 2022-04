ANGELINA Sondakh akhirnya punya Instagram. Kabar ini membahagiakan netizen karena hal tersebut cukup ditunggu-tunggu.

Angie mulai aktif bermain Instagram di akhir Maret, nama akunnya @angelinasondakh09. Di unggahan pertama, Angelina Sondakh membagikan foto selfie full face dan langsung diserbu banyak netizen menyampaikan pesan senang.

"Alhamdulillah, akhirnya punya Instagram," komen @uti_astuti**.

"Akhirnya ada akun Mbak Angie juga," ungkap @anggelya_aru*** senang.

"Alhamdulillah akhirnya ada akun sendiri, ya, Mbak Angie. Semoga sehat selalu dan selama berkarya kembali," tulis @bordupatsprei_homemade******.

Terlepas dari itu, di artikel ini MNC Portal coba merangkum 5 unggahan Angelina Sondakh yang paling membuat netizen ter-uwu-uwu. Apa saja unggahannya? Berikut ulasan selengkapnya:

1. Unggahan pertama Angelina Sondakh di Instagram

Ya, ini dia unggahan pertama Angelina Sondakh di Instagram. Dia membagikan foto selfie full face mengenakan hijab. Banyak netizen terkagum-kagum melihat foto ini karena Angie terlihat bercahaya mukanya. Siapa yang setuju?

2. Angie mengunggah foto sang suami dan Keanu di Instagram

Unggahan berikutnya yang dibagikan Angie adalah foto Adjie Massaid dan Keanu yang dibingkai. Menurut Angie, kedua sosok pria itu adalah kekuatannya.

"Ketika melihat ke belakang, terasa waktu berlalu begitu cepat dan ketika melihat ke depan kadang terasa begitu lama. Ternyata hidup itu adalah 'hari ini'. So, let's enjoy the present. #thepowerofnow," tulis Angie di keterangan fotonya.

3. Keseruan Angie bersama anak-anak

Konten Instagram lain yang dibagikan Angie adalah keseruan dia menghabiskan waktu dengan anak-anaknya, Keanu Massaid dan Aaliyah Massaid. Di foto ini, terlihat jelas kalau Angie amat bahagia dikelilingi orang tersayang, ya.

"Alhamdulillah wa Syukurilah," begitu keterangan foto yang ditulis Angie di unggahan foto bahagia ini.

4. Konten makanan sering diunggah Angie

Angie pun kerap kali membagikan konten kesehariannya menjadi ibu rumah tangga, termasuk saat dia masak atau menjajal makanan.

Terselip makna mendalam di balik foto ini. Angie bercerita kalau dia amat senang akhirnya bisa makan mie ayam di mangkok beling ayam jago. Kenapa begitu?

"Makan di mangkok saja sudah bikin nikmat. Horeeeeww makan mie ayam pakai mangkok beling ayam jago. Kalau di lapas kan pakai steroform," cerita Angie.

5. Keanu adalah segalanya untuk Angelina Sondakh

Di unggahan teranyar, Angelina Sondakh membagikan foto bersama putranya, Keanu. Di keterangan foto, Angie menjelaskan kalau Keanu adalah mataharinya.

"Anak gantengku, kamu adalah matahari buat ibu. I know you're grown now, but my heart doesn't realize that. In my heart, you will always be my sweet baby," tulis Angie.

Potret Angie dan Keanu bersama ini sangat indah dilihat, ya. Semoga kalian berdua bisa selalu bersama-sama dan tak terpisahkan lagi. So happy to see this post!