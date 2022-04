JAKARTA - Angel Karamoy menarik perhatian publik dunia maya setelah mengunggah foto bersama putri sulungnya, Lovely Maria Rumangkang, di Instagram, pada 1 April 2022.

Dalam foto hitam putih tersebut, Angel dan Lovely kompak mengenakan pakaian serba hitam dengan rambut digerai. "My Lovely," tulis aktris 35 tahun tersebut dalam caption unggahannya.

Unggahan Angel Karamoy itu kemudian ramai dikomentari warganet. Aktris Bunga Zainal menyebut, ibu dan anak ini seperti kakak dan adik. Pujian senada juga diungkap seorang warganet, "Seperti adik kakak. Mahmud (mama muda) goals."

Di lain pihak Marcelino Lefrandt tampak terkejut dengan pertumbuhan Lovely yang sudah menginjak usia 14 tahun. "Lovely sudah makin gede dan cantik," ungkapnya.

Menariknya, Lovely tampak tak terlalu suka jika dirinya dan sang ibu disebut seperti kakak dan adik. 'Protes' itu diungkapkannya lewat sebuah foto yang diunggahnya di Instagram, pada 1 April 2022.

Lovely Rumangkang mengambil sebuah foto selfie dengan Angel Karamoy sebagai latar belakang. "Featuring mami getting ready in the back (Bareng mami yang sedang siap-siap di belakang). MAMA BUKAN KAKAK," katanya dalam unggahan tersebut.

Lovely Maria Rumangkang merupakan anak pertama Angel Karamoy dari pernikahannya dengan Steven Rumangkang. Sang aktris dikaruniai anak pertama di usianya yang terbilang muda, 21 tahun.

Angel dan Steven kemudian memutuskan untuk bercerai pada 2016, setelah 8 tahun menikah. Kala itu, perselingkuhan sang aktris digadang-gadang menjadi alasan utama Steven menceraikan Angel Karamoy.*

BACA JUGA: Gong Hyo Jin Konfirmasi Hubungan Asmara dengan Penyanyi Kevin Oh