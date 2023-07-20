Angel Karamoy Bantah Berselingkuh dengan Boris Bokir

JAKARTA - Angel Karamoy belakangan terseret dalam perceraian komika Boris Bokir dan Irma Purba. Sang aktris dituding sebagai orang ketiga yang menyebabkan mereka berpisah.

Namun Angel menepis kabar tersebut. Mantan istri Steven Rumangkang ini bahkan tak tahu mengenai gonjang-ganjing pernikahan Boris dan Irma.

"Aku saja nggak tahu kalau dia (Boris) akhirnya bercerai," ucap Angel Karamoy dalam tayangan Rumpi.

Angel mengaku baru mengetahui rumah tangga Boris dan Irma berakhir ketika berbincang di podcast. Pria berdarah Batak itu yang membahasnya sendiri.