WULAN Guritno hatinya sedang berbunga-bunga setelah menjalin hubungan dengan pria muda Sabda Ahessa. Penampilannya makin cetar menggoda!

Wulan nampak sedang menghabiskan waktu di Bali. Penampilannya amat seksi berbalut sport bra putih yang membuat perut mulusnya terlihat.

Dia juga memadukan kain lilit putih senada, paha mulusnya juga sedikit terlihat. Duh, duh, jadi enggak konsen kan!

Ditambah dengan makeup-nya yang lumayan menyala, karena dia pakai lipstik merah. Benar-benar menunjukkan kalau dia kasmaran ya!

"Live in the sunshine, swim the sea, drink the wild air β˜€οΈπŸŒŠπŸŒ¬πŸπŸŒ ," tulis caption-nya.

Netizen juga rekan selebriti seakan kaget melihat penampilan Wulan yang beda. Ariel Tatum hingga Amanda Gratiana sampai ikut komentar. "BUSET πŸ”₯," ujar Ariel Tatum seakan syok melihat potret Wulan. "❀️❀️❀️," puji Amanda Gratiana. "Ibu-ibu yang tampak remaja 😍," kata dian*** "Caranya gimana biar tuanya kek gini? 😒😒 @ditasiwy," tanya eva**** "Janda nih boss senggol donkkπŸ˜‚πŸ˜‚," tambah yang lain. "Makin hot mama," ujar netizen lain.