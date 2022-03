JAKARTA - Kunjungan Angelina Sondakh ke TPU Jeruk Purut Cilandak Jakarta Selatan, telah menyisakan rasa haru dan sedih. Angelina Sondakh sempat tersungkur di pusara mendiang Adjie Massaid. Seraya mengucapkan permintaan maafnya kalau tidak membesarkan Keanu Massaid.

Tak cuma sedih, Anggie pun mengungkapkan rasa penyesalannya, karena tidak menjalankan amanah almarhum Adjie Massaid. Hal itulah tentu membuat ibu tiga anak itu tak kuasa menahan air matanya.

"Saya juga minta maaf ke mas Adjie pasti karena dengan saya begini. Akhirnya saya tidak bisa mengurus anak-anak seperti amanah mas Adjie sebelum mas Adjie meninggal," ujar Angelina Sondakh, saat ditemui di TPU Jeruk Purut Cilandak Jakarta Selatan, Rabu (30/3/2022).

Kendati kedepan sebagai single woman dan membesarkan anak sendiri. Angie mengaku kalau mendiang Adjie Massaid menguatkannya untuk mengenal sekaligus membesarkan Keanu Massaid.

Terlebih lagi, sejak keluar dari penjara, Angie menceritakan dirinya kerap kali bangun subuh. Lantaran menyiapkan sarapan untuk sang buah hati. Hal itu pun membuat artis sekaligus politisi merasa bahagia dengan aktivitas barunya tersebut.

"Aku single woman, single parent is not as easy. Ya aku pikir bangun habis sholat subuh itu harus nyiapin semuanya. Belum kalau Keanu minta ABCD minta masak ini. Jadi semuanya aku sendiri," ucapnya.

Angelina Sondakh mendatangi makam suaminya, Adjie Massaid, di TPU Jeruk Purut ditemani adik suaminya, Mudjie Massaid, dan anaknya, Keanu Jabaar Massaid.

Wanita yang kerap disapa Angie itu turut membawa karangan bunga untuk menghiasi sambil membacakan Surat Al-Fatihah.

(aln)