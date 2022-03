IBUNDA Kalina Oktarani, Een Wardhania, atau Mamah Een meninggal dunia pada Minggu malam, 27 Maret 2022 pukul 23.38 WIB. Kalina pun menyaksikan kematian sang ibunda di kediamannya.

Tentu Kalina sangat kehilangan sosok terbaik dalam hidupnya. Dari keterangan foto pun sepertinya dia ada di samping sang ibunda di detik-detik terakhir.

Tapi, apakah itu benar? Asisten Kalina Oktarani, Omen, menjelaskan fakta sesungguhnya.

Dijelaskan Omen, Kalina benar ada di samping ibunya sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhir. Bahkan, diakui Omen, Kalina melakukan hal luar biasa di sisi Een Wardhania.

"Kalina sedang mengaji tepat di samping mamanya sebelum mamanya pergi (meninggal dunia)," kata Omen pada MNC Portal, Senin (28/3/2022).

Informasi ini semakin menjelaskan bahwa Kalina memang ada di samping ibundanya di detik-detik terakhir. Bahkan, mantan istri Vicky Prasetyo tersebut mengaji, mendoakan ibundanya yang sedang berjuang untuk hidup sekalipun akhirnya waktu tersebut tiba.

Secara terpisah, Kalina menjelaskan kalau dia dan anggota keluarga lainnya. Termasuk Azka Corbuzier datang berkumpul ada di dekat almarhumah Een Wardhani sebelum meninggal dunia.

"Mama, semua kumpul di rumah mama. Mama kemarin-kemarin tanya Azka kan? Azka ada di rumah mama sekarang. Bisikin mama. Kata Azka 'Mamane, if you see someone with white hair, that’s me'. Terus mama gerakin bola mata dan mulut mama. Senengnya kita semua lihat mama. Kita semua kumpul di sini untuk mama. Bangun yuk mah," tulis Kalina berharap ibundanya bangun.

Tapi, Tuhan punya rencana lain. Tak lama setelah unggahan itu dibagikan Kalina, dia pun mengabarkan kabar duka cita bahwa ibundanya telah tiada. Ya, Een Wardhania sudah meninggal dunia.