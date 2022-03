NAMA Rara Isti Wulandari belakangan ramai dan menjadi viral di media sosial. Hal tersebut terjadi lantaran dirinya merupakan sosok pawang hujan yang mengendalikan cuaca saat gelaran MotoGP Mandalika 2022.

Selain dikenal sebagai pawang hujan, mbak Rara rupanya juga merupakan seorang peramal tarot. Ia bahkan diketahui sempat meramal rumah tangga pasangan selebriti di Indonesia.

Salah satu selebriti yang sempat diramal olehnya ialah pasangan Syahrini dan Reino Barack. Menurutnya, rumah tangga Syahrini dan Reino akan langgeng dan bahagia.

"Nostalgia dg ramalan yg aku bacakan setajam silet ini bumpernya tentang kisah asmara sekaligus jodoh Syahrini yg saat itu belum terbuka mengenai rencana pernikahan dg Reino Barrack," tulis Rara 11 Oktober 2021 silam.

Terambil simbol kartu The Lovers artinya pak RB terpesona cinta sayang dg Syahrini pas itu ramalan ditayangkan Januari 2019 mereka diprediksi akan menikah saling cinta bahagia. Terbukti sekarang saling mencintai yakan. Bahagia selalu aamin," sambungnya.

Bukan hanya Syahrini dan Reino, Rara juga sempat meramal rumah tangga pasangan Lesti dan Billar. Bahkan jauh sebelum Lesti melahirkan, Rara sudah memprediksi bahwa juara ajang pencarian bakat dangdut itu akan memiliki anak laki-laki.

"Yuk cuus ke @ganjilmisteri. Kupas keganjilan misteri nikah Siri @lestykejora @rizkybillar diprediksi debaynya berjenis kelamin cowok ganteng , usia kandungan 5 bulan menuju ke 6 bulan. Setingan yg seru hanya saja ada pepatah You play karma you Will get karma apa kamu lakukan bisa berbuah karma," tulis Rara pada 24 September 2021.

"Janin di perut itu bisa merekam kelakukan orangnya meniru kelakuan. Bisa saja orang yang berani pembohongan publik anaknya suatu saat jadi pembohong. Untungnya simbol tarot wheel of fortune muncul ya hoki kehidupan rumah tangga lesti dan Rizky billar ini diprediksi akan awet langgeng aamin," tandasnya.

