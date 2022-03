LOS ANGELES - Recording Academy dikabarkan mendepak Kanye West dari line up Grammy Awards 2022. Perwakilan sang rapper kemudian mengonfirmasi kebenaran kabar itu kepada Variety.

Menurut sumber dekat Kanye, keputusan itu diambil setelah sang rapper bertingkah gegabah di media sosial. Tak lama kabar pendepakan itu mencuat, rapper The Game terlihat membela suami Kim Kardashian itu di Instagram.

“Grammy tiba-tiba menarik @kanyewest dari daftar penampil dan kami tidak menduga hal itu akan terjadi,” ujar rapper bernama asli Jayceon Taylor itu dalam unggahannya di Instagram, pada 18 Maret 2022.

The Game menduga, Kanye terusir dari Grammys 2022 karena Traver Noah merupakan host dalam ajang tersebut. Sebelumnya, Kanye sempat melontarkan unggahan bernada rasis untuk presenter The Daily Show tersebut.

Aksi itu dilakukan bapak empat anak itu setelah Trevor mengomentari hubungan segitiga antara sang rapper, Kim Kardashian, dan Pete Davidson dalam acaranya. Dia juga mengkritik keputusan Instagram menangguhkan akun Kanye setelah menyerang Trevor.

Meski tersingkir dari daftar line up, namun Page Six memastikan, album ‘Donda’ milik Kanye West masih bertahan di lima nominasi Grammys 2022. Salah satunya kategori yang dimasukinya adalah Album of the Year.

Tak hanya terdepak dari Grammys, warganet juga memulai petisi untuk melengserkan Kanye dari daftar performer Coachella Music Festival yang akan digelar pada 15-24 April mendatang.

Namun sejak dibuat akum Kim Pete sekitar 3 hari lalu lewat Change.org, petisi itu baru diteken 20.456 orang. Sementara itu, Kanye West ataupun Kim Kardashian belum berkomentar terkait pendepakan sang rapper dari Grammy Awards 2022.*