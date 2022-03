DINAN Fajrina, istri Doni Salmanan, jadi bulan-bulanan warganet. Dia tetap asyik main TikTok di saat suaminya mendekam di penjara.Â

Istri Doni Salmanan ini juga dianggap tidak peka dengan situasi yang menimpa suaminya yang kini dipenjara.

Ya, Doni Salmanan ditetapkan sebagai tersangka kasus investasi bodong melalui aplikasi Quotex dan mengharuskan dia dipenjara. Status hukum tersebut pun membuatnya mesti berpisah dengan Dinan Fajrina yang dinikahinya Desember 2021.

Rumah tangga keduanya pun kini disorot netizen, khususnya kehidupan Dinan di kala sang suami dipenjara. Netizen dibuat kesal dengan aksi Dinan yang tetap saja asyik main TikTok selagi sang suami mendekam di penjara.

Perempuan berusia 23 tahun tersebut terpantau membagikan video TikTok terbaru 1 jam yang lalu. Di video itu, Dinan terlihat mengenakan hijab hitam dengan lantunan musik keras mengiringi video tidak jelasnya.

Ya, dia hanya duduk di pinggir kasur, membiarkan mukanya disorot kamera depan ponsel dan layar HP kelap-kelip seperti sedang ada di klub malam. Sudah begitu saja isi konten video TikToknya.

Keterangan video yang dibubuhkan berbanding jauh dengan isi video. "tw flash-positive mind will always give you a positive life," begitu tulisnya. Seperti tidak sinkron dengan videonya, ya.

Â

Kemudian, di video berikutnya dengan tampilan baju yang sama, Dinan membagikan video dengan konsep jalan ala model.

Ya, Dinan menempatkan ponsel di depan dirinya sejajar dengan lutut. Kemudian, dia berjalan ke arah depan ponsel serasa model dengan pose di ujung bergaya manis. Kembali, entah apa yang mendasari dirinya membuat video receh seperti itu.

Keterangan video yang ditulis juga kembali tidak sinkron. Ya, dia mencoba menyemangati dirinya sendiri. Mungkin, dia berjalan ala model bisa memberi semangat untuk Dinan sendiri, ya. Di video ketiga yang dibagikan 4 jam yang lalu, Dinan sepertinya tengah merasa rindu dengan sosok suaminya di penjara. Dia membagikan momen chat DM Doni kepadanya. Di situ terlihat kalau Doni memang sudah mengagumi Dinan sejak lama. Kalimat pujian diberikan di beberapa unggahan Dinan dari Doni. Sampai akhirnya Dinan membagikan cuplikan foto pernikahan dirinya pun saat Doni menggendong dia di belakang. Momen romantis yang sepertinya sedang dirindukan Dinan. So, bagaimana menurut Anda keseharian Dinan Fajrina selama suaminya, Doni Salmanan, di penjara ini? Apakah setuju dengan netizen kalau Dinan harusnya tidak asyik bermain TikTok atau lebih ke tidak peduli dengan apa yang dilakukan Dinan di media sosial?