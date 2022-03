BIODATA dan agama Agatha Pricilla eks personel Blink yang terjun ke dunia film bikin penasaran. Yuk diintip!

Agatha Pricilla tak asing di dunia tarik suara. Sejak kecil ia tertarik mendalami dunia musik, salah satunya pernah ikut ajang Idola Cilik.

Lalu nama Agatha Pricilla sendiri semakin menanjak ketika dia menjadi member girlband BLINK bersama Feby Rastanty, Ify Alyssa, Sivia Azizah dan Ashila. Enam tahun menghiasi dunia hiburan Tanah Air, BLINK pun memutuskan untuk bubar.

Setelah itu, para personelnya pun berkarier secara sendiri-sendiri. Seperti misalnya Agatha Pricilla yang tetap aktif di dunia tarik suara juga bermain film.

Biodata dan agama Agatha Pricilla.

Agatha Pricilla lahir di Jakarta 30 September 1997. Nama lengkapnya Elizabeth Agatha Pricilla Soekamto dan agama Agatha Pricilla Katholik.

Ia juga telah menyelesaikan pendidikan di Universitas Prasetiya Mulya, Kampus Cilandak, juga TK dan SD Katolik Bunda Hati Kudus. Pada jenjang lanjutannya, ia menjadi murid SMP Permata Bunda dan SMA Pangudi Luhur II Servasius.

Masih ingin terus menyanyi, ia pun memulai debut baru menjadi penyanyi solo. Pada 4 Februari 2022, Agatha Pricilla merilis lagu Ruang.

Sebelumnya, Agatha juga eksis lewat lagu-lagunya Tell Me Why, Youโ€™re Still Her, Desire, dan Reflection yang dirilis bersama para sahabatnya. Sementara lagu-lagu Blink yang juga hits judulnya adalah Heartbeat, Bahagia Setengah Mati, hingga Seindah Biasa.

Kemudian, Agatha juga pernah coba-coba akting nih. Agatha pernah menjadi pemeran Heart Beat, juga beberapa film pendek lainnya.

Tak kalah dari artis maupun selebgram lainnya, di Instagram agthpricilla, Agatha sudah punya sekira 1,8 juta pengikut loh. Di platform tersebut, Agatha sering pamer momen liburan, pakai OOTD yang kece serta beberapa project-nya yang sedang digarap.