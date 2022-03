VICKY Prasetyo menuding Kalina Oktarani selingkuh dengan Ricky W Miraza. Hal itu membuat pria 23 tahun angkat bicara.

Ricky membantah jika hubungannya dengan Kalina hanyalah sebatas teman. Tidak adanya perselingkuhan yang dimaksud oleh pihak Vicky Prasetyo.

Ricky menuturkan bahwa kejadian telah lama terjadi jauh sebelum Kalina menikah dengan Vicky Prasetyo.

"Jadi awalnya aku posting foto di Instagram aku 21 Desember. Kalinanya komen di 21 Februari, mereka ini enggak tau memutarbalikkan fakta dan memelintir seolah-olah 21 Desember sebelum bercerai. Padahal jauh sebelum bercerai," ujar Ricky di Kanal YouTube Ngobrol Asix, dikutip MNC Portal Indonesia Minggu (6/3/2022).

Lebih lanjut, Ricky dan Kalina bercerita. Bahwa tudingan-tudingan itu bermula ketika Kalina berkomentar di akun instagram pada 21 Februari lalu. Hal itu membuat Kalina dituduh berselingkuh dengan aktor 23 tahun tersebut.

"Temanan dan komenan juga kata-katanya Yes you are cowo nyebelin. Udah gitu ditambah lagi video-video asusila segala macam," katanya.

Meski begitu Kalina pun langsung mengklarifikasi persoalan video asusila yang dilontarkan oleh pihak Vicky Prasetyo. Dimana Ibu Azka Corbuzier menerangkan paska bercerai, dirinya langsung berangkat ke Turki. Hal itu bermula ketika ia melakukan Videocall dengan Ricky W Miraza yang sempat diabadikan oleh temannya Ricky tersebut. "Padahal aku lagi ke Turki. Pas itu setelah cerai aku langsung ke Turki. Aku Videocall sama dia, Ricky lagi dirumah temannya. Temannya itu menyampaikan ke cewe yang lagi dekat sama Ricky. Mereka berusaha memisahkan Ricky sama cewe itu," jelasnya. "Misalnya gini lu ngapain sama Ricky. Gua pernah lihat tuh Videocall lan video sex sama cewe. Maksudnya biar cewe itu ilfil gitu. Enggak taunya malah mereka," pungkasnya