BINTANG Black Panther, Michael B. Jordan didapuk untuk bermain dalam sekuel film horor berjudul I Am Legend. Tak sendiri, Warner Bros selaku rumah produksi film tersebut juga akan kembali merekrut Will Smith, selaku pemeran Robert Neville dalam I Am Legend yang tayang pada 2007 lalu.

Dikutip dari Deadline, Smith dan Jordan rupanya bukan hanya dikontrak untuk tampil sebagai aktor di film tersebut. Keduanya justru akan berduet sebagai aktor sekaligus produser dalam film bergenre Sci-fi horor itu.

Meski detail plot masih dirahasiakan, tetapi dilaporkan bahwa Akiva Goldsman, yang ikut menulis film pertama dengan Mark Protosevich, akan kembali untuk menulis naskahnya. Akiva juga akan berperan sebagai produser untuk sekuel yang akan datang.

Nantinya, Jordan akan memproduksi film ini bersama dengan Elizabeth Raposo melalui studio Outlier Society mereka. Sementara Will Smith menjadi produser melalui Westbrook Studios-nya yang dibantu Co-President/Head of Motion Pictures studio Jon Mone.

Smith dan Jordan sendiri telah mengkonfirmasi berita pengembangan sekuel dan keterlibatan mereka dalam proyek tersebut dengan membagikan gambar yang identik dari suasana jalan pasca-apokaliptik di Instagram mereka masing-masing.

Adapun sebagai informasi, 'I Am Legend' adalah film yang diadaptasi dari novel berjudul sama karya penulis Richard Matheson dan disutradarai oleh Francis Lawrence. Film tersebut mengisahkan kondisi kota New York setelah sebuah virus memusnahkan sebagian besar umat manusia dan mengubah yang orang selamat menjadi makhluk mengerikan.

Hanya Robert Neville (Will Smith), seorang ahli virologi Angkatan Darat AS, sebagai manusia satu-satunya di kota itu. Dia yang kebal terhadap virus itu lantas mencoba mengembangkan obat sambil harus berusaha membela diri melawan mutan yang menyerang dan mengancam dirinya.

(van)