JAKARTA - Atta Halilintar saat ini tengah berbahagia usai anak pertamanya yang berjenis kelamin perempuan lahir ke dunia. Bayi yang lahir dengan bobot 3,322 kg dan panjang 48 cm tersebut, diketahui telah lahir pada Selasa, 22 Februari 2022 kemarin.

Dalam sesi konferensi pers, suami dari Aurel Hermansyah ini terdengar meluapkan perasaan bahagianya. Ia bahkan menyebut bahwa hari kelahiran putrinya adalah hari paling membahagiakan dalam hidupnya.

"Tanggal 22 bulan 2 tahun 2022 itu adalah salah satu hari paling indah di hidup saya. Hari paling amazing, feelingnya itu nggak pernah aku rasakan sebelumnya," ungkap Atta Halilintar.

"Merindingnya, air matanya, getaran badannya, itu nggak bisa aku gambarkan. Pokoknya the best day of my life," sambungnya.

Atta mengaku semakin bahagia usai mengetahui bahwa bayinya menjadi topik pembicaraan seluruh masyarakat Indonesia. Hal itu terjadi lantaran baby A memiliki rambut yang tebal dan hitam.

"Baby A pipinya tembem, gembul, bulet banget, rambutnya tebal banget dan jadi perbincangan dimana-mana. Pas lahir yang aku lihat kepalanya rambut semua, benar-benar lebat banget," jelasnya.

"Aku lihat adik-adik aku nggak selebat ini, tapi ini justru lebat banget, kayak bapaknya. Sampai panjang dan lebatnya rambutnya sampai kemana-mana," tukasnya.

