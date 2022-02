KISRUH antara Kalina Oktarani dan Vicky Prasetyo kian memanas. Sahabat Vicky Prasetyo, Melisa, membongkar fakta bahwa Kalina diduga telah kabur karantina sepulang liburan dari Turki.

Melisa mengatakan, Ricky memang tak bisa dihubungi sejak Kalina pulang ke Indonesia. Tetapi sebelumnya, Ricky sempat bercerita bahwa Kalina hanya melakukan karantina selama dua hari. Pasalnya, mantan istri Deddy Corbuzier itu membayar seorang petugas untuk memangkas waktu karantinanya.

"Ricky cerita 'Kalina udah pulang, dia cuma karantina dua hari,' loh kok bisa karantina dua kali, 'Oh iya Kalina cerita dia bayar jadi dia bisa karantina dua hari,'" tutur Melisa saat bersama Vicky Prasetyo di kawasan Tambun, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (22/2/2022).

Lebih lanjut, Melisa membeberkan bahwa Kalina sudah bersama Ricky di hari pertamanya tiba di Indonesia. Sementara di hari kedua, Kalina sudah mulai syuting bersama Aming dan Denny Sumargo.

"Saat itu kalina hari kedua udah mulai syuting, saya lihat postingannya itu ada Aming, Denny Sumargo, udah syuting hari kedua Kalina nyampe," tambahnya.

Razman Arif Nasution, kuasa hukum Vicky Prasetyo, yang juga hadir lantas menegaskan tindakan Kalina ini harus ditindaklanjuti oleh Satgas Covid-19. Pasalnya, perilaku Kalina ini tentu bisa merugikan banyak orang.

"Ini tugas satgas covid untuk mengungkap tanggal berapa mereka bertemu, di cek kalau itu benar, tolong satgas covid untuk memproses secara hukum," kata Razman Arif Nasution.

Diketahui, Kalina Ocktaranny memang sempat liburan di Cappadocia, Turki beberapa waktu lalu. Liburan ini seakan menjadi cara Kalina untuk membahagiakan diri sendiri setelah pengalaman pahit kembali gagal berumah tangga. Beberapa potret pun kerap diunggahnya di Instagram .β€œThe greatest healing therapy is friendship and traveling with @marie_holiday12,β€œ tulisnya dalam salah satu unggahan.