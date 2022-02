JAKARTA - Ajang pencarian bakat The Voice Kids Indonesia telah melahirkan sederet penyanyi muda berbakat. Salah satu penyanyi itu adalah Faith Christabelle asal Tangerang.

Pada babak Blind Audition, dia membawakan lagu Before You Go yang dipopulerkan Lewis Capaldi. Penampilan tersebut berhasil menyentuh hati para coaches: Marcell Siahaan, Isyana Sarasvati, dan tim Yura Yunita-Rizky Febian.

Semua coaches memutar kursi dan memperebutkan penyanyi kelahiran 2005 itu. Tak hanya memiliki suara merdu dan lembut, para coaches juga dibuat tercengang dengan kemampuan Faith menciptakan lagu.

Dengan bakat dan karismanya, Faith Christabelle berhasil menjadi 1st runner up The Voice Kids Indonesia Season 4. Sampai saat ini, Faith masih aktif menghibur penggemarnya lewat platform media sosial, seperti YouTube.

Salah satu cover lagu paling berkesan yang pernah diunggahnya di channel YouTube Faith CNS adalah ketika dia menyanyikan lagu Fingers Crossed yang dipopulerkan penyanyi asal Kanada, Lauren Spencer-Smith.

Lagu itu berkisah tentang sebuah hubungan asmara yang telah kandas. Dengan penuh penghayatan, Faith Christabelle berhasil menyampaikan emosi lagu tersebut dengan suara merdunya. Bagi yang penasaran dengan aksi Faith menyanyikan lagu itu dapat menontonnya di channel YouTube Faith CNS.*

(SIS)