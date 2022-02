JAKARTA- Kalina Octaranny membongkar reaksi anaknya, Azka Corbuzier usai bercerai dengan Vicky Prasetyo. Mantan istri Deddy Corbuzier itu mengaku anak semata wayangnya tersebut hanya tersenyum, seolah sudah tahu hal tersebut akan terjadi.

"Dia sempat tidak setuju kan untuk gua menikah. Pas gue selesai itu jadi kayak (senyum) 'i told you' gitu," kata Kalina Octaranny dalam kanal YouTube Arisan & The City, dikutip Minggu (20/2/2022).

Menurut Kalina, perpisahannya dengan Vicky seharusnya memang terjadi sejak lama. Namun karena dirinya selalu berusaha mempertahankan rumah tangganya, perpisahan tersebut baru bisa diresmikan belum lama ini.

Bukan tanpa alasan, Kalina mempertahankan rumah tangganya karena tak ingin kembali menghadapi perceraian. Di samping itu, dia juga khawatir Azka akan merasa malu memiliki ibu yang kerap mengalami perceraian.

Namun tak disangka, respon Azka justru berbeda. Kepada Kalina, Azka menegaskan dirinya tak pernah malu memiliki seorang ibu seperti Kalina. Mendengar perkataan sang anak, wanita 41 tahun itu merasa tersentuh hingga terharu.

"Gue enggak mau anak gue nanti kesannya punya ibu kawin cerai kawin cerai. And then, dia bilang 'no, aku enggak malu untuk punya ibu seperti mama,' and i was like oke," tutur Kalina.

"Gue bilang sama anak gue maafin mam, karena waktu itu tidak mendengarkan kata-kata kamu," tambahnya.

Kini, Kalina Ocktaranny mengaku akan selalu mengikuti perkataan putra semata wayangnya. Bahkan, dia hanya akan menikah jika mendapat restu dari Azka Corbuzier.

"Kalau Azka bilang oke lanjutin gue akan lanjut, kalau Azka bilang 'no ma jangan, lebih baik mama lebih kenal lagi' gue akan ikutin kata dia," tandasnya.