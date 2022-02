POSE Wulan Guritno sebagai hot mom selalu tak membosankan. Gayanya begitu menggoda pakai tank top ketat.

Wulan Guritno tampil seksi mengenakan tank top hitam ketat dan celana jeans biru. Rambutnya dibiarkan tersibak angin membuat pesonanya kian membara.

Dia mengenakan kain tenun yang indah dan Wulan pun menyukainya.

"So in love with kain tenun NTT cantik sarat makna," tulisnya.

Pengambilan angle foto dari samping pun membuat lekuk tubuh bugar nan seksinya tampak begitu jelas di kamera.

Apalagi posenya sambil mengangkat kain tenun dengan ekspresi yang terkesan menggoda.

Netizen pun langsung gagal fokus melihat paras cantik Wulan Guritno. "Sempurna," kata suk*****. "Paling suka lihat mbak wulan, biar sudah tak muda lagi, tp tetap cantik dan awet muda," ujar boy*****. "Salfok ke body," tulis isw*****. "Hot moms," balas ted*****. "Masih kaya abg," kata fir*****.