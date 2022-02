JAKARTA - Verrell Bramasta menjadi salah satu sosok spesial yang hadir di acara lamaran aktris senior Venna Melinda dan Ferry Irawan pada 9 Februari silam. Dia pun membagikan momen bersama ibu, adik, dan calon ayah tirinya tersebut.

Bersama foto itu, aktor Putri untuk Pangeran tersebut menuliskan, "Selamat ya Mama, ikut bahagia. Semoga lancar terus sampai hari H. We love you so much mom."

Potret kebersamaan Verrell Bramasta dan calon ayah tirinya itu ramai dikomentari warganet. Tak sedikit yang berharap, mantan kekasih Natasha Wilona itu bisa menyusul jejak sang ibu. "Aduh Rell, kamu kapan menyusul? Malah mamamu duluan loh yang menikah," ujar seorang warganet.

Lainnya berkomentar, "Mudah-mudahan kak Verrel juga nanti bisa menyusul menemukan cinta sejatinya dan cepat diajak menikah dan punya momongan seperti sahabat-sahabat lainnya."

Namun sebagian warganet lainnya memilih mendoakan kebahagiaan Venna dan Ferry yang bakal segera naik pelaminan. "Semoga lancar sampai hari H, bahagia sekali melihat mama Venna akan menikah," ujar seorang warganet.

Venna Melinda dan Ferry Irawan dikabarkan akan melangsungkan pernikahan pada Maret 2022. Keduanya sepakat menggelar pernikahan mereka di Bali.*

BACA JUGA:

Segera Menikah, Venna Melinda Tak Sabar Jalani Ramadhan Bareng Ferry Irawan

Celine Evangelista Pindah Agama? Tampil Bercadar saat Kunjungi RS

(SIS)