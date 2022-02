NIKITA Mirzani pamer pose tanpa busana di ranjang. Dia pamer tato unik di punggung mulusnya.

Di caption foto, Nikita Mirzani juga menyinggung soal mencari kebahagiaan saat menjalani hari. Unggahannya kali ini lebih adem dari biasanya.

"Every day is a new day, and you’ll never be able to find happiness if you don’t move on," tulis Nyai.

Terlepas dari caption, Nikita tampilannya dinilai berbeda dari sekarang. Wajah dan hidungnya tidaklah sama seperti penampilannya sekarang. Begitupun dengan rambutnya indah tergerai panjang.

Diduga ini adalah foto lawas Nikita Mirzani. Meski begitu, ia tetap banjir pujian dari rekan artis maupun netizen. Salah satunya Inul Daratista. "Aduuuhhh ini mahal banget fotonya , cuantik. tikπŸ‘tikπŸ‘ rambut panjang ..:. uayuuu polll sayang😍😍😍," puji Inul "Lagi lagiiii suka sama tatto nyaiiiiii😍😍😍," tulis er*** "Slide 2 nyaiii gorgeous pisan πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯," tambah ct*** "Hot bgt kyk sambal Sambal teri medan πŸ˜‹πŸŒΆ," tambah ng*** "Makin tua makin cakep & sexy ya Allaaahhh 😍😍," tulis gen***