BUNGA Citra Lestari (BCL) bermain air bersama putranya, Noah. BCL pun tampil seksi berbikini.

Mereka pergi liburan ke Bali beberapa waktu lalu. Nampaknya BCL sulit melupakan momen ini bersama Noah.

"Take me back there.. ❤️ #rcmemories," tulis sang penyanyi.

Ada tiga slide foto yang dibagikan BCL. Ia sedang asyik berenang, menikmati floaring breakfast juga basah-basahan di pantai.

BCL begitu seksi memakai bikini nuansa biru. Ia pamer kulit mulus dan makin kinclong terkena paparan sinar matahari.

Netizen langsung memuji penampilan pelantun Pernah Muda ini. Tampilan Noah yang makin ganteng pun ikut jadi sorotan. "Segger yaa👍😘," tulis mar*** "Gak bisa menenmani kalian liburan 😕," tulis ben*** "Janda kaya," ucap kk*** "Noah makin ganteng kek alm bokanya 😍," puji khang***