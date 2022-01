KEKASIH ganteng Rohimah Alli, Rommi Halley meninggal dunia. Mantan istri komedian Kiwil ini pun berduka.

Rohimah membagikan kabar duka ini lewat unggahannya di Insta Story. Dia begitu kehilangan sosok Rommi yang dikenal baik.

"Innalillahi wainna illaihi rojiun. Selamat jalan Mas Romi. Kamu orang baik yang pernah aku kenal," ujar ibu empat anak tersebut dalam unggahannya.

Dalam perjalanan hubungan mereka, Rohimah mengaku, Romi selalu menjadi tempatnya mencurahkan perasaan. Dia kemudian berjanji, tidak akan pernah melupakan kebaikan pria yang berprofesi sebagai guru yoga tersebut.

"Terima kasih atas semua hal yang pernah kita lalui bersama. Insya Allah, amal kebaikanmu diterima di sisiNya. Amin," tuturnya.

Pada unggahan berbeda, Rohimah Alli membagikan foto bersama Rommi Halley dan mendoakan agar mendiang mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan. Sayang, dia tak mengungkapkan penyebab dan waktu kepergian Rommi.

Siapakah sosok Rommi? Kabarnya, Rommi Halley ini lelaki pilihan Rohimah yang serius akan menikahinya.

Dia merupakan seorang instruktur yoga yang menetap di Bali. Rommi juga dikenal sebagai influencer.

Rommi menganut agama Kristen. Tapi sang ayah beragama Islam.Β

Rommi Halley masih terlihat aktif dan terlihat bugar dalam unggahan terakhirnya di Instagram, pada Sabtu 29 Januari 2022. pagi. Tepat di hari yang sama, Rommi meninggal dunia.

Sebelumnya, dia sempat mengunggah kegiatannya saat lari pagi di salah satu pantai di Bali. Dia mengajarkan tentang self love dan meditasi.

"BIKIN RITUAL SELF LOVE HARI INI, yuk (belajar sayang diri sendiri). β€œPertama , awali harimu dengan bernafas, karena percuma tersenyum tapi tidak bernafasβ€πŸ˜ŒπŸ˜Œ self love gue hari ini,……..πŸ˜‡πŸ˜‡."

"πŸ€“πŸ€“Gw Matiin TV dan ngejauhin dari media sosial selama 15 menit buat fokus sama me time.banyak banget sih cara nikmatin me time, misalnya, gue pakai pelembap kulit yang wanginya bikin tenang dan bikin kulit nyaman. Atau pijet-pijet kaki sendiri sebagai bentuk terima kasih karena selama ini udah nopang tubuh gue, dan anterin kemanapun gue tuju, jalan jalan sendiri ke pantai juga selalu jadi pilihan favorite gue."

"😎😎Btw semua yang gue lakukan di atas sebenernya salah satu bentuk meditasi lho. Ciptaan ritual versi lu, yang lu suka dan coba bener bener nikmatin prosesnya, enjoy ME TIME sebagai bentuk ritual self love hari ini."

"Quotes of the day : ngakunya me-time ,padahal kelamaan sendirian πŸ˜”πŸ˜’ Plan ritual self love favorit kamu hari ini ngapain ? kasih ide ke gw di kolom komen coba," tulis Rommi sebelum meninggal.

Lewat unggahan terakhirnya di Instagram, warganet terlihat memberikan ucapan belasungkawa, salah satunya datang dari Eva Bellisima, mantan istri siri Kiwil. "Rest in peace Bro. OMG, enggak menyangka," ujarnya.

Eva mengaku, sempat janji temu untuk berlatih yoga dengan Rommi sebelum kepergiannya. "Tenang di sana ya Bro. We love you," imbuh ibu satu anak menutup komentarnya.