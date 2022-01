SEOUL - Program reality show populer, The Return of Superman kedatangan anggota baru. Dia adalah aktor Baek Sung Hyun bersama putri cantiknya, Seo Yoon.

Kabar itu dikonfirmasi tim produksi program tersebut lewat keterangan resminya. "Sang aktor dipastikan tampil dalam The Return of Superman," ujar tim produksi tersebut, dikutip dari Soompi, Rabu (26/1/2022).

Baek Sung Hyun dikenal lewat perannya sebagai detektif Shim Dae Shik dalam drama thriller-kriminal, Voice 1 dan 4. Namun sebenarnya, dia memulai debut di dunia akting sebagai aktor cilik lewat film I Wish for What is Forbidden to Me, pada 1994.

Ketika beranjak dewasa, dia berperan dalam drama Iris 2 dan Doctors. Dia kemudian menikahi kekasihnya yang bukan dari kalangan selebriti pada April 2020, setelah berpacaran selama 4 tahun.

Baek Sung Hyun dan istrinya menyambut kelahiran Seo Yoon, pada 31 Oktober 2020. Tim produksi The Return of Superman mengungkapkan bahwa bayi 14 bulan tersebut memiliki senyuman yang sangat memikat.

Rencananya, KBS akan mulai menayangkan momen Baek Sung Hyun dan Seo Yoon dalam program itu pada Februari mendatang.*

