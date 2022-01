JAKARTA - Jagat dunia maya dihebohkan dengan seorang pria mirip John Lennon sedang menyanyikan lagu Once Mekel berjudul Sweetest Place. Lagu tersebut mendadak banyak dicari orang usai cover yang dilakukan pria mirip John Lennon tersebut.

Pria tersebut adalah Javier Parisi, musisi asal Argentina yang dikenal mirip dengan mendiang salah satu personil The Beatles. Tingkah Javier Parisi menyanyikan lagu milik Once pun banyak mendapatkan reaksi positif dari netizen Indonesia.

Ia mengunggah cover lagu itu ke channel Youtube Javier Parisi Sing Once Mekel Song ! Stay Tune For More News. Sontak netizen luar negeri pun penasaran dengan sosok Once.

"Once Mekel is an Indonesian singer isn't it?" tanya Donny Alfathier

"Yes" jawab Javier Parisi.

Menariknya, Javier Parisi juga menyebut bahwa Once Mekel itu adalah temannya. Ia juga tak segan menyebut Once adalah salah satu penyanyi terbaik.

