Penyanyi muda dan energik asal Kamboja Ton Chan Seyma baru-baru ini bikin heboh publik setelah merilis single berjudul "Are You OK?". Lewat single pertamanya tersebut telah melambungkan namanya ke pentas musik dunia, dan menempatkannya di jajaran penyanyi top di negara tersebut.

Bahkan tidak hanya di Kamboja, lagu "Are You OK?" yang bergenre pop modern ini telah menembus belantika musik global dan viral di media sosial. Di channel Youtube CAM-POP Galaxy Navatra yang memproduksinya, video klip lagu tersebut telah ditonton 117 juta kali hanya dalam rentang waktu dua bulan sejak dirilis pada November 2021.

Baca Juga: Lagunya Viral, Penyanyi Cantik Ton Chan Seyma Beri Kejutan Lagi

Capaian jumlah viewer di Youtube ini dianggap sebuah rekor dan pencapaian yang luar biasa karena belum pernah ada musik video yang mencapai jumlah penontonnya sebanyak itu di Kamboja.

Sedangkan di TikTok, platform media sosial yang memadukan antara video pendek dan musik, lagu "Are You OK?" meraih simpati luar biasa dari penggunanya. Dari irama musiknya, lagu ini memang enak dijadikan lagu buat joget TikTok.

Lagu ini ditulis dalam Bahasa Inggris oleh Heng Loong dan dikomposeri oleh Tempo Tris, disutradarai oleh Rawyer, Jeudy, dan Run Sokheng, dan diproduksi oleh Galaxy Navatra Production.

Uniknya lirik dalam lagu ini menggunakan berbagai bahasa yakni Inggris, Korea, China, Kamboja, dan juga Bahasa Indonesia. Tak pelak, berkah dari dirilisnya lagu "Are You OK?" tersebut, membuat nama Ton Chan Seyma yang lahir di Khmer, sebuah kota kecil di Kamboja, dalam sekejap mendunia dan viral di jagat maya.

Sosok Ton Chan Seyma memang identik dengan penyanyi muda, cantik dan energik asal Kamboja. Saat ini ia menjadi sosok artis fenomenal dan menjadi penyanyi andalan di CAM-POP Galaxy Navatra Production.

Selain video musiknya menjadi video paling populer di seantero Kamboja, Ton Chan Seyma juga menjadi salah satu penyanyi yang paling banyak kebanjiran tawaran berbagai iklan produk dari banyak perusahaan terkenal di Kamboja pada 2021. Seperti apa video klipnya? Bisa dilihat di sini.

CM

(Wul)