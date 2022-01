JAKARTA - Gaya foto kekinian ala Ghea Youbi kerap menarik perhatian warganet. Selain memiliki paras cantik, perempuan asal Bandung, Jawa Barat tersebut juga selalu mengunggah foto kekinian di Instagram.

Pedangdut 21 tahun tersebut pertama kali mencuri perhatian publik saat menyanyikan lagu Gak Ada Waktu Beib ciptaan Don Kinol. Selain itu, dia juga aktif sebagai content creator, termasuk membuat video remix lagu di channel YouTube pribadinya.

Di Instagram, Ghea Youbi tidak pernah absen menyapa followernya dengan foto kekinian. Yuk, intip tiga gaya foto kekinian Ghea Youbi berikut ini.

1.Stylish saat Berlibur

Ghea Youbi terlihat kece dan seksi dalam balutan crop top hitam tanpa lengan yang membuat perut rampingnya sedikit mengintip. Dia melengkapi tampilan stylishnya saat berlibur dengan sebuah kacamata hitam.

Gaya foto ala Ghea Youbi. (Foto: Instagram/@gheayoubi)

“Sometimes the best vacation is a staycation (Terkadang, liburan terbaik adalah staycation/menginap di hotel),” ujarnya melengkapi unggahan tersebut.

2.Pamer Lekuk Tubuh Gaya foto ala Ghea Youbi. (Foto: Instagram/@gheayoubi) Ghea Youbi memperlihatkan keseksian tubuhnya dalam balutan dress berwarna coklat tua. Dia sengaja mengambil foto tersebut dari samping, sehingga lekuk tubuhnya jelas terlihat. 3.Tetap Seksi Pakai Blazer Tidak hanya dalam nuansa kasual, Ghea Youbi juga tetap terlihat seksi dalam balutan blazer berwarna coklat. Dia memadukan blazer itu dengan kaus ketat yang membuat penampilannya terlihat seksi. Gaya foto ala Ghea Youbi. (Foto: Instagram/@gheayoubi) “Minum sekoteng di bawah pohon kedondong, hei ganteng godain aku dong,” ujar sang pedangdut dalam unggahan yang telah dikomentari 1.900 akun Instagram tersebut.* Baca juga: Kartika Putri Pamer Hadiah Tas Mewah saat Ultah, Netizen: Penyakit Ain