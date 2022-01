JAKARTA - Gaya foto kekinian ala Cassandra Lee kerap mencuri perhatian warganet karena tubuh idealnya yang menjadi idaman setiap wanita. Dia mulai dikenal publik setelah debut lewat sinetron Hanya Kamu, pada 2012.

Menariknya, Cassandra memiliki darah campuran yang sangat beragam dari kedua orangtuanya. Ayahnya, Michael Robert Lee berdarah Inggris, Perancis, Irlandia, dan Korea Selatan.

Sedangkan sang ibu, Mia Arrijani keturunan Jepang dan Indonesia yang membuat dirinya memiliki wajah blasteran yang unik. Aktris 20 tahun itu juga memiliki gaya fashion tak biasa berikut ini:

1.Outfit ala Karakter Animasi

Perayaan Halloween merupakan salah satu festival yang kerap dirayakan Cassandra Lee setiap tahun. Tahun lalu, dia merayakannya dengan mengambil inspirasi dari animasi Scooby Doo.

Gaya foto kekinian ala Cassandra Lee. (Foto: Instagram/@cassandraslee)

Dalam foto tersebut, Cassandra tampil seksi dengan rok mini putih yang dipadukan dengan atasan tanpa lengan berwarna oranye. Untuk menyempurnakan penampilannya, dia memakai sarung tangan dan boots berwarna putih.

“Scooby dooby doo, where are you?” katanya sebagai pelengkap unggahan tersebut.

2.Kasual dengan Crop Top

Cassandra Lee juga kerap tampil kasual dalam unggahannya di Instagram. Seperti saat dia memilih mengenakan crop top berwarna kuning dan celana pendek bermaterial denim di bawah ini.

Gaya foto kekinian ala Cassandra Lee. (Foto: Instagram/@cassandraslee)

Mantan kekasih Randy Martin itu melengkapi penampilannya dengan long cardigan berwarna putih dengan rambut coklat yang digerai. “Cloudy, with a chance of meatballs,” katanya sebagai caption unggahan.

3.Elegan dalam Balutan Sequin Dress

Meski kerap berpenampilan sederhana, namun Cassandra Lee juga bisa tampil elegan. Dalam salah satu unggahan pada Mei 2020, dia tampil glamor dalam balutan sequin dress dengan anting menjuntai hingga bahu.

Gaya foto kekinian ala Cassandra Lee. (Foto: Instagram/@cassandraslee)

Bersama unggahannya, sang aktris kemudian menuliskan, “What do people usually write for captions? (Apa yang biasanya orang tuliskan untuk caption (Instagram)?)”*