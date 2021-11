JAKARTA - Biodata dan agama Cassandra Lee merupakan salah satu hal yang ingin diketahui publik dari sang aktris. Dia lahir sebagai pemeluk agama Katolik di Jakarta, pada 15 Maret 2021.

Dia lahir dari ayah berdarah Inggris, Perancis, Irlandia, dan Korea Selatan, Michael Robert Lee. Sementara ibunya, Mia Arrijani adalah perempuan keturunan Jepang asal Malang, Jawa Timur. Tak heran dia memiliki wajah blasteran yang unik.

Cassandra memulai kariernya di dunia hiburan dengan bergabung menjadi member girl group Winxs, pada 2012. Dalam grup itu, dia bergabung bersama Salshabilla Adriani, Bella Graceva, dan Sharon Sahertian.

Bersama grup tersebut, Cassandra merilis sejumlah single, seperti Malu Tapi Mau, Crush On You, Cute, Cool, and Popular, Suka Suka, dan Pelangi. Dari dunia tarik suara, dia mulai menjajaki dunia akting dengan membintangi sinetron Hanya Kamu.

Dalam sinetron itu, dia beradu akting dengan member Winxs dan Coboy Junior, yang saat itu beranggotakan Aldy Maldini, Bastian Steel, Iqbaal Ramadhan, dan Teuku Ryzki.

Dari proyek debut itu, Cassandra kemudian kebanjiran tawaran membintangi FTV, sinetron, hingga film. Sepanjang kariernya, dia sudah membintangi beberapa film, seperti Tiger Boy, Oops!! Ada Vampir, Ada Cinta di SMA, After School Horror 2, dan Reuni Z. Sebagai public figure, kehidupan asmara Cassandra Lee juga menjadi sorotan. Dia pernah menjalin asmara dengan aktor Randy Martin dan kerap disebut sebagai couple goals. Sayang, hubungan cinta mereka berakhir pada 2019.* Baca juga: Cerita Sheila Marcia Bertahan Hidup dengan Gaji Suami Rp2 Juta per Bulan