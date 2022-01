SAVOIE - Gaspard Ulliel, aktor Marvel dalam serial Moon Knight meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan saat bermain ski di Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, Perancis, pada 19 Januari 2022.

AFP melaporkan, sang aktor menabrak pemain ski lain di persimpangan dua lereng di Savoie, pada 18 Januari 2022. Akibat kecelakaan itu, dia mengalami cedera otak serius yang membuatnya harus dirawat di rumah sakit.

Kematian sang aktor, menurut Variety, telah dikonfirmasi oleh agensi dan keluarganya. Disney juga diketahui berduka atas berpulangnya Gaspard Ulliel. "Kami berduka atas kepergian Gaspard Ulliel yang tragis. Belasungkawa terdalam untuk keluarga yang ditinggalkan," ungkap juru bicara Disney.

Ulliel menuai popularitas di industri hiburan lewat perannya sebagai Hannibal Lector muda dalam film Hannibal Rising. Dia kemudian membintangi film sederet film lainnya seperti Saint Laurent, It's Only The End of The World, The Dancer, hingga A Very Long Engagement.

Karya terakhir sang aktor di layar lebar adalah film komedi romantis Perancis Sibyl with Virginie Efira dan Adele Exarchopoulos, yang masuk dalam Palme d'Or Cannes pada 2019.

Gaspard Ulliel kemudian terpilih sebagai Anton Mogart alias Midnight Man dalam serial Marvel, Moon Knight, pada Juli 2021. Dalam serial itu, aktor 37 tahun tersebut beradu akting dengan Oscar Isaac dan Ethan Hawke.*

Baca juga:

Intip Penampilan Oscar Isaac Jadi Moon Knight, Superhero Terbaru Marvel

30 Tahun Menikah, Gauri Ogah Pindah Agama demi Shah Rukh Khan



(SIS)